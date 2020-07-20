فريبيانو تحيي حفلاً غنائيا بساقية الصاوي

يحيى الفريق الشبابى "فريبيانو" حفلًا غنائيًّا فى ساقية عبدالمنعم الصاوي، يوم الأحد المقبل الموافق 26 من يوليو، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.

فريبيانو – Free Biano فريق غنائى وقد سُمى بذلك نسبة إلى ما يقدمه الفريق من موسيقى حرة ومختلفة حيث من المعروف

أن كلمة بيانو بالإنجليزية Biano وليس Piano وتم تغيير الحرف B نسبة إلى ما يُقدم من اختلاف موسيقى، تم تأسيس الفريق فى 2017 بمحافظة الغربية.

ويشار إلي ان تقام حفلات ساقية عبدالمنعم الصاوي مع اتخاذ

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كافة الاجراءات الاحترازية الذى نص عليها بيان رئاسة الوزراء من حيث نسبة الدخول التى لن تتجاوز ال 25% واجراءات التعقيم وعدم السماح بالدخول لمن لا يرتدون الكمامة.

وفى هذه الظروف قررت الساقية ان تستقبل جمهورها بشكل مختلف كوسيلة لمراعاة التباعد الاجتماعى فسيجلس بجوار الحضور مجموعة منوعة من فنانى الزمن الجميل من خلال صور لهم مطبوعة على الكراسى.