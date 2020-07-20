صورة..كواليس فيلم "ديدو" لـ كريم فهمي

شارك الفنان كريم فهمي صورة من كواليس فيلمه الكوميدي الجديد "ديدو"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
نشر كريم الصورة عبر خاصية "ستوري" على "انستجرام"، ومن المقرر عرضه في صالاتالسينما الفترة المقبلة.
فيلم "ديدو" من بطولة :بيومي فؤاد، حمدي المرغني، ميريت عمر الحريري، أحمد فتحي، هدى المفتي، محمد ثروت"، من تأليف:كريم فهمي، إخراج:عمرو صلاح.
بالإضافة إلى شاركته رمضانياً من خلال مسلسل ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وبطولة كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، تارا عماد، سوسن بدر، عماد رشاد، كارلوين عزمي، أمينة مغربي، ممدوح الشناوي، صبا الرفاعي، علا رشدي، محسن صبري.
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