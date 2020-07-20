مصطفى قمر يكشف عن أولى أغنيات ألبومه الصيفي الجديد

أعلن الفنان مصطفى قمر عن أغنيته الجديدة من ألبومه الصيفي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر قمر مقطعًا غنائيًا من أغنيته الجديدة "ح اغنيلك" وكشف تفاصيله قائلاً: "ح اغنيلك "لمن يهمه الأمر" كلمات: رضا زايد، ألحان: أشرف السرخولجي، توزيع موسيقي: مصطفى قمر. هارموني: تامر فتحي كوارتيت: يحيى الموجي،

جيتار صولو: مصطفى قمر جيتار ريتم: تامر فتحي.

كشف قمر في وقت سابق، أسماء 7 أغنيات من الألبوم قائلاً: "قريب جداً.. "لمن يهمه الأمر 2"، ويضم 7 أغنيات "حاغنيلِك - دُقِّي عودِك - حنونة - مسافر - عجوز في المدينة -

سَوْسَنَة - حُبِّك على جبيني".

واللافت في الأمر، أن عنوان الألبوم يحمل الجزء التاني من ألبوم سابق لـقمر، حيث طرح ألبومًا بنفس الاسم عام 1996، وكان يضم 5 أغاني"سلمولي، نامت المدينة، كان ليا يوم حبيب، جواها، أهل الغرام".

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يأتي الألبوم بعد عام واحد على طرح أحدث ألبوماته "ضحكت ليا" الذي ضم 13 أغنية منها "س من الناس، باب موارب، نفس السيناريو، نسيتني خلاص، نفس الإحساس، سلمى، عارف".