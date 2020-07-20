الليلة.. الظهور الأول للفنان محمد مغربي في "ماوراء البرنامج"

ينطلق اليوم، الاثنين، الظهور الأول للفنان محمد مغربي في الموسم الثاني من برنامج "ماوراء البرنامج"، الذي يقدمه الإعلامي محمد نشات، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويذاع عبر شبكة قنوات النهار الفضائية.
يشار إلي ان "ما وراء البرنامج" إخراج هاني حمدي، وهو برنامج سياسي ساخر يتناول الأحداث الجارية بشكل جذاب ويتم عرضه يوم الاثنين من كل أسبوع.
ويذكر ان خاض الفنان محمد مغربي السباق الرمضاني الماضي 2020 بكل من" النهاية" للنجم يوسف الشريف، "ب 100 وش" للنجمان آسر ياسين ونيللي كريم، "ليالينا80" للنجوم إياد نصار، غادة عادل ، خالد. الصاوي، صابرين، "اتنين في الصندوق" للنجمان حمدي الميرغني واوس اوس.
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