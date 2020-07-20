نسرين طافش تحتفل بـ 8 ملايين متابع على انستجرام

احتفلت الفنانة نسرين طافش بوصول متابعيها لأكثر من 8 مليون متابع، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
نشرت نسرين صورة من احتفالها وهي ترتدي فستان باللون الزهري وممسكة برقم 8، وعلقت عليه قائلة"شكرا لـ 8 مليون متابع،شكرا للحب الغير محدود، شكرا لحبكم، انني محظوظة".
وتابعت قائلة:" ثمانية مليون بوسة و حب كبير للجميع .. غمرتوني بمحبتكون".
يذكر أن نسرين تستكمل تصوير مسلسلها الجديد"الوجه الآخر"،
"الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيري، مادلين طبر، عماد رشاد، كارولين عزمي، مهند حسني، تأليف فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش.
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