فيسبوك تخصص قسما لمنع نشر الأكاذيب بخصوص كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 يوليو 2020 04:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 يوليو 2020 04:15 مساءً - مشاركة

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وتبعا للجهود المبذولة في سبيل دحض الشائعات، أطلقت منصة فيسبوك، قسما جديدا مخصصا للكشف عن الأساطير والأكاذيب المرتبطة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.

وأوضح موقع “تايمز نيوز ناو” أن قسم “حقائق حول كوفيد 19″، سيكون مخصصا للحدث من انتشار المعلومات الخاطئة حول الجائحة.

وسيعتمد القسم الجديد من “فيسبوك” على كشف الأكاذيب الشائعة، التي تم تحديدها من قبل منظمة الصحة العالمية، مثل: “شرب المبيضات (الكلور) يمكنه أن يمنع فيروس كورونا، أو أن تناول عقار هيدروكسي كلوروكوين يمكنه أن يمنع كوفيد 19”.

وقالت شركة فيسبوك: “هذا القسم يعتبر أحدث خطوة في عملنا المستمر لمكافحة التضليل حول الوباء.”

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كما سيعمل هذا القسم على نشر تنبيهات بصورة مستمرة للتذكير بضرورة ارتداء الكمامات.

وأوضحت منصة فيسبوك “قمنا بتوصيل أكثر من ملياري شخص بالموارد من السلطات الصحية من خلال مركز معلومات كوفيد 19، والمعلومات والنوافذ المنبثقة على فيسبوك و”إنستغرام” مع أكثر من 600 مليون شخص ينقرون لمعرفة المزيد”.

وقالت “فيسبوك” إنه منذ يناير، جمع الناس أكثر من 100 مليون دولار لجمع التبرعات ذات الصلة بـ “كوفيد 19” على فيسبوك وإنستغرام.

وفي الوقت نفسه، انتقد الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، إدارة دونالد ترامب للطريقة التي تعاملت بها مع جائحة “كوفيد 19”.