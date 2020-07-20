تراند اليوم : اليوم .. حمدي الميرغني ضيف شو تايم مع مها الصغير

يحل الفنان حمدي مرغني، ضيف برنامج “شو تايم” مع الإعلامية مها الصغير، اليوم الأثنين وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً على شاشة الـ “سي بي سي”.

يذكر أن نشر حمدى المرغنى , عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور ” انستجرام ” صورة بصحبة كريم عفيفى من كواليس فيلم ” اوشن 14″.

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كتب حمدى المرغنى على الصورة ” الصورة دي ٢٠١٥ تصوير فيلم أوشن ١٤ شرم الشيخ ..سنين راحت وسنين جاية إن شاءالله وهنفضل صحاب وأخوات طول العمر واحشني ياكيمو”.

يذكر أن آخر أعمال حمدى المرغنى مسلسل “اتنين فى الصندوق” بطولة أوس أوس وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار وعدد كبير من نجوم الفن.