فن ومشاهير

تراند اليوم : بكل الحب أصالة تعلن عن خطبة إبنتها .. ومعلومات عن صاحب النصيب – شاهد

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Amiraali 0 تبليغ

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أعلنت الفنانة أصالة عن خطبة ابنتها شام الذهبى من الدكتور المصرى معتز نصير وتم الاحتفال بالخطوبة فى أجواء عائلية حيث اقتصر الحضور على المقربين فقط.

 

ونستعرض بعض المعلومات عن الدكتور معتز نصير خطيب ابنة اصالة.

 

معتز نصير هو طبيب أخصائي فى التجميل والجلدية.

 

درس فى جامعة عين شمس وتخرج منها.

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تعلم طب الجماليات على يد الدكتورة أفا شامبان في بيفيرلي هيلز، كاليفورنيا.

 

أرسلت له شام ابنة اصالة رسالة حب فى عيد الحب الماضي وعلقت على صورة جمعتهما قائلة : “دكتورى الوسيم .. عيد حب سعيد”.

 

وجهت شام رسالة أخرى له وقالت له : “أنا فخورة جدا بك و ممتنة جدا لك”.

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