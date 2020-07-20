تراند اليوم : مش ناوية تجيبها لبر .. سارة الطباخ رفعت دعوي قضائية جديدة ضد الشرنوبي – تفاصيل

أصدرت شركة “إيرث برودكشن” ومديرتها المنتجة سارة الطباخ، بيانًا تحذيريًا جديدًا بشأن قضية الفنان محمد الشرنوبي.

وجاء في البيان الذي أعادت سارة الطباخ نشره عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على Instagram، “شركة إيرث برودكشن تحذر محمد الشرنوبي من إصدار بيانات خاطئة وتؤكد.. لايحق له العمل دون موافقة الشركة لأنها الوكيل الحصري له، تحذر شركة إيرث برودكشن المدعو محمد الشرنوبي من إصدار بيانات خاطئة حول طبيعة علاقته بشركة إيرث برودكشن والذي يرتبط معها بعقد حصري لا يجوز الاتفاق أو التوقيع علي أي منتج فني أو إعلاني أو حتى الظهور الإعلامي إلا بموافقة الشركة سواء بأجر أو بدون أجر”.

“وتحذر كافة الشركات الإنتاجية من التعامل بشكل فردي معه، حتى لا يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه الشركات، وقرار غرفة صناعة السينما ونقابة الموسيقيين واضح بأن الجهتين قامتا بغل أيديهما لأن الطرفين متنازعيين قضائيا، وبالتالي الأمر متروك للقضاء، وطالما أن النزاع لم يحسم قضائيا لايحق له العمل نهائيا بشكل منفرد”.

“كما أن الشركة سوف تحرك دعوي قضائية ضد الفنان لقيامه بنشر أخبار كاذبة في وسائل الإعلام على أن علاقته بالشركة انتهت ولم يقدم دليل يثبت ذلك وكل هذه البيانات هدفها شو إعلامي، وسوف يحاسب قانونا عليها… وتدعو الشركة الفنان بالالتزام و عدم اختلاق المشاكل والتمادي فى الإخلالات كما هو مثبت عنه في التحقيقات السابقة وكما هو معهود عنه من قبل”.

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كانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرارا بوقف نظر الشكوي في النقابة لحين الفصل في الدعوي القضائية التي أقامتها سارة ضد محمد الشرنوبي تتهمه بعدم الالتزام بالتعاقد.