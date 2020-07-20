تراند اليوم : أزمة لاعب الكرة المصري و ملكة الجمال.. فضيحة داخل حمام السباحة

أزمة كبرى تشهدها مصر حاليا بسبب اتهامات عنصرية مسيئة وجهتها يارا نعوم زوجة أسطورة كرة القدم المصرية عماد متعب إلى عاملة بسيطة بعد نزولها إلى حمام السباحة قائلة: مش هنزل ورا خدامة.

و خرج عماد متعب – أسطورة الأهلي – عن صمته وكشف العديد من الملابسات بشأن اتهام زوجته يارا نعوم بالتنمر على سيدة بسيطة في أحد شواطيء الغردقة .

وقال متعب في لقاء مع برنامج “التاسعة” المذاع عبر الأولى: من المستحيل أن يصدر من زوجتي مثل هذا التصرف .. أنا من أسرة بسيطة في الشرقية والجميع يعلم ذلك .

وأضاف: الأمر تم أخذه في سياق واحد فقط ولم يتصل أحد بنا لاستيضاح رأينا ..الأمر لا علاقة له بالتنمر ولكن بقواعد نزول الناس إلى حمامات السباحة التي وضعها الفندق ونوعية الملابس المقبول بها في مثل هذه الظروف.

وتابع: إحدى السيدات شهرت بي وبزوجتي وسوف أقاضيها.