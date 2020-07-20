تراند اليوم : بين يدي الله .. وفاة شقيق ميار الببلاوي – شاهد

اعلنت الفنانة والمذيعة ميار الببلاوى عن رحيل شقيقها علاء، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلقت قائلة : توفى الى رحمة الله اخويا الغالى علاء هموت عليك يا نور عينى اختك .. انا لله وانا اليه راجعون” .

واضافت قائلة : “اه يا قلبى ياخوى اللهم لاراد لقضائك ولا اعتراض”.

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وتلقت ميار العديد من التعليقات التى تواسيها وتوجه لها التعازى فى وفاة شقيقها علاء.

يذكر أن ميار الببلاوي ابتعدت عن التمثيل منذ فترة، وتقدم برامج تليفزيونية تهتم بكل ما يخص المرأة والمجتمع وتنقلت بين العديد من القنوات الفضائية منها قناة العاصمة والحدث وLTC.