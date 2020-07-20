زوجة أحمد الفيشاوي تساند زوجها في كواليس «٣٠ مارس»

رنا صلاح الدين - حرصت ندى الكامل، زوجة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، على التواجد معه خلال تصويره مشاهد فيلم "30 مارس" داخل أحد الاستوديوهات.

زوجة أحمد الفيشاوي، التقطت عدداً من الصور مع أبطال العمل ولعل من أبرزهم الفنانة دينا الشربيني والفنان خالد الصاوي.

زوجة أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني

وعلقت زوجة أحمد الفيشاوي على صورتها مع دينا الشربيني قائلة: "من ألطف وأطيب وأحلى الناس، اللي فعلا يخلوك تحبهم، خفة دم وروح حلوة أم روح حلوة".

ولم تخل صورة أحمد الفيشاوي، وزوجته من الإثارة حيث نشرت صورة لها وهي تجلس على قدم زوجها.

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أحمد الفيشاوي وزوجته

الفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، خالد الصاوي، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، ندى موسى، صبري فواز، محمد شاهين، محمد جمعة، محمد علي ‏رزق، أحمد خالد صالح، من تأليف حميد المدني، وإخراج أحمد خالد موسى.

وتدور أحداثه حول جريمة قتل تقلب حياة الشربيني ومعها الفيشاوي، والذي يجسد دور مريض نفسي، يتورط في الكثير من المشاكل.

احمد الفيشاوي وزوجته