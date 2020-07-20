بطائرة خاصة.. هيفاء وهبي تصل القاهرة في أول زيارة منذ بداية أزمة كورونا.. صور

رنا صلاح الدين - وصلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي إلى القاهرة في أول زيارة لها لمصر بعد أزمة كورونا، وقد حرصت النجمة على توثيق لحظة وصولها لمطار القاهرة بصور شاركتها مع محبيها.

هيفاء وصلت لمطار القاهرة على متن طائرة خاصة، وكان لافتاً ارتدائها للكمامة بمجرد دخولها لصالة الوصول بانتظار انتهاء اجراءات خروجها من المطار، بينما لم تكن ترتديها خلال نزولها من الطائرة.

زيارة هيفاء وهبي للقاهرة تأتي قبل أيام على مع موعد جلسة النطق بالحكم في قضية إثبات زواجها من مدير أعمالها السابق محمد وزيري، المؤجلة من محكمة الأسرة إلى يوم 28 يوليو الجاري، كما تتزامن مع اشتعال حرب التصريحان بين الثنائي خاصة بعد تهديد وزيري عبر محاميه برفع دعوى قضائية ضد الفنانة بتهمة التشهير به والإساءة لسمعته.

محامي وزيري كان قد أكد حصول هيفاء وهبي على أجرها كاملاً عن فيلمها الجديد «أشباح أوروبا»، وهو مليون جنية، على عكس ما أدعّت النجمة اللبنانية في شكواها لنقابة المهن التمثيلية، ونقابة المهن الموسيقية وجهاز المصنفات، ضد محمد وزيري، منتج العمل، مطالبة بعدم عرض الفيلم، كما كشف عن نسخة من عقد هيفاء، ويحمل العقد نفس الرقم المقيد بإقرارات الفنانة المقدمة منها لمصلحة الضرائب المصرية.

وعن اتهام الفنانة لوزيري بالاستيلاء عن 63 مليون جنية بواقع توكيل منها لوزيري عن التعاقد على أعمال فنية في مصر، طالب المحامي المصري، النجمة اللبنانية بتقديم ما يثبت استلام وزيري لمقدمات تعاقدها عن الحفلات الفنية أو الحملات الاعلانية أو بطولة الأعمال الدرامية في مصر، قائلاً: «حجم أعمال هيفاء وهبي في مصر في الفترة من 2017 إلى 2019 معروف وهو مسلسلين و 12 حفلة فقط، فهل استحقت عليهم 63 مليون جنيه؟».