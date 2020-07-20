بعد إصابته بشرخ في الركبة.. أحمد فهمي يكشف تطورات حالته الصحية

متابعة بتجــــــــــرد: نشر الفنان أحمد فهمي على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” صورة جديدة له كشف بها عن حالة ركبته بعد إصابته بشرخ فيها، وطمأن فهمي جمهوره على صحته، وظهر في الصورة يرتدي “ركبة طبية” وكتب: “الحمد لله ركبتي أحسن شوية من الأول”.

وأضاف موجهاً الشكر لطبيبه: “بشكر دكتور محمد أسامة طبيب نادي الزمالك على مجهوده الكبير معايا”.

يذكر أن أحمد فهمي أصيب بشرخ في الركبة، إثر مباراة كرة قدم ارتطمت فيها ركبته مما أدى إلى إصابته بشرخ، وكانت زوجته الفنانة هنا الزاهد قد نشرت فيديو ظهر فيه وهو يرتدي “ركبة طبية” ووضح من طريقة سيره تأثره بالإصابة.

يذكر أن آخر أعمال فهمي كان مسلسل “رجالة البيت” من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، والذي عرض في سباق دراما رمضان الماضي وشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم أكرم حسني، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، لطفي لبيب ودينا محسن “ويزو”.