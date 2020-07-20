مي عز الدين تنفي هذه الأخبار المغلوطة

متابعة بتجــــــــــرد: نفت النجمة مي عز الدين في تصريحات صحفية لها كل ما تم تداوله على المواقع الإخبارية أو مواقع التواصل الاجتماعي حول أحداث مسلسلها الجديد “خيط حرير”.

وقالت: “لا أعرف من أين جاء هؤلاء بأحداث لا تمت بصلة للمسلسل، فكل أعضاء الفريق تعاهدوا على ألا يفصحوا عن أي أحداث تخص المسلسل، كما أن القائمين على العمل منعوا دخول أي صحفيين إلى مواقع التصوير حتى لا يتم حرق الأحداث حتى يكون مفاجأة للمشاهدين”.

يذكر أن مسلسل “خيط حرير” ينتمي إلى نوعية المسلسلات الاجتماعية التي نجحت فيها بطلته مي عز الدين خلال السنوات الماضية، وذلك في مسلسلات “وعد” و”حالة عشق” و”رسايل” والشك”، والمسلسل يشارك في بطولته محمود عبد المغني، سوسن بدر، نيقولا معوض، مي سليم.

يذكر أن آخر أعمال مي كان مسلسل “البرنسيسة بيسة” الذي عرض رمضان الماضي وشارك في بطولته بوسي، أمير المصري، ومحمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامي مغاوري، وضياء الميرغني.