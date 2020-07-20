سوسن بدر تتحدث عن التنمر: “لن أدفن حية”

متابعة بتجـــــــــــرد: خلال حوارها عبر تطبيق “زووم” لبرنامج “القاهرة الآن”، المذاع على فضائية العربية الحدث، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، وصفت الفنانة الكبيرة سوسن بدر، ظاهرة التنمر بالغريبة والجديدة على المجتمع المصري، قائلة: “حالة جديدة على الشخصية المصرية ماعشنهاش قبل كده”.
وكشفت أنها لا تخشى من التنمر لأن شكلها وشخصيتها تعكس قناعتها والأمر الواقع وتابعت: “هنكبر والصغير النهاردة هيكبر بكرة.. وكل سن له بهجته وجماله… والي بيتنمر النهارده هيكبر بكرة حقي أعيش ومش هتدفنونا بالحيا مش بتكلم عليا كفنانة لكن كأي ست بتكبر محامية أو طبيبة أو غيرهما”.
وسردت بدر، واقعة تنمر تعرضت لها مع أول إطلالة لها باللوك الجديد قائلة “أول ما عملت اللوك وبدون اي مقدمات تعرضت للتنمر من سيدة زي زيها مقاربة ليا في العمر وبتلبس كويس بصلتي وأنا في السوبر ماركت وقلتلي بحدة “شتيمة وحشة أوي” مش هينفع أقولها وتساءلت هوا أنا عملت زيك وعلقت على لبسك ولون شعرك؟”.
وتابعت قائلة: “أنا مش عارفة إيه التغيرات اللي طرأت على الشخصية المصرية دي، وهل لها علاقة بالأجيال الجديدة؟”.
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