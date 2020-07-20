آمبر هيرد: جوني ديب هدد بقتلي

كشفت الممثلة الأميركية آمبر هيرد للمحكمة العليا في لندن إن زوجها السابق الممثل جوني ديب هدد بقتلها، وذلك في شهادتها يوم الاثنين في دعوى التشهير التي رفعها نجم هوليوود على مؤسسة نيوز جروب نيوزبيبرز التي تنشر صحيفة (ذا صن)، ورئيس تحريرها التنفيذي دان ووتون، بتهمة التشهير بسبب مقال كتبه ووتون عام 2018 وصف فيه ديب بأنه ”رجل يضرب زوجته”، ويتعين على صحيفة (ذا صن) بموجب هذه الدعوى إثبات أنها لم تقترف التشهير.

وقالت “هيرد” بعد أن أدت القسم أمام المحكمة يوم الاثنين ”كانت بعض الحوادث شديدة لدرجة أنني كنت خائفة من أن يقتلني إما عن قصد أو إذا فقد السيطرة (على نفسه) وتمادى. “لقد هدد صراحة بقتلي عدة مرات، وخاصة في أواخر علاقتنا”. وذكرت ان ديب كان مهووسًا بمظهرها ويطلق عليها ”عاهرة“ و ”مجنونة بالشهرة“ إذا ارتدت بعض الملاب. وتابعت ”تضمنت الاعتداءات الجسدية اللكم والصفع والركل وخنقي ورشقي بأشياء، وجري من شعري، ودفعي إلى الأرض. لقد قذفني بأشياء وخاصة القوارير الزجاجية”. بحسب رويترز

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وكانت المحكمة العليا قد استمعت في لندن يوم الخميس الفائت إلى شهادات بأن الممثلة آمبر هيرد لكمت زوجها السابق جوني ديب خلال إحدى مناقشاتهما الساخنة، وضربته لحماية شقيقتها.

وكشف “شون بيت”، الحارس الشخصي لديب، أمام المحكمة إن هيرد أصابت ديب إصابات واضحة في عدد من المرات. وأضاف أن إحداها كان في 21 أبريل نيسان 2016، بعد حفل عيد ميلاد هيرد.

وقال “بيت” إنه أقل ديب بالسيارة إلى منزل آخر من المنازل التي يملكها بعد المشادة، والتقط صورة لوجه الممثل بعد أن ذكر أن هيرد لكمته.