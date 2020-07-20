سعد لمجرد و البهاوي يقتحمان مجال الأعمال

لم يكتفي سعد لمجرد بإصدار أول أغانيه باللهجة المصرية “عدي الكلام” وأعلن في بث مباشر عبر حسابه الرسمي على الأنستغرام عن قراره دخول عالم الأعمال والإستثمار.

وأطلق لمجرد أول علامة تجارية له والتي ستكون مخصصة للأزياء الشبابية وستحمل هذه الماركة الحروف الأولى من اسمه “SL”.

وكشف سعد لمجرد أنه عمل لأشهر على هذا المشروع مع فريقه مشيرا إلى علامته التجارية ستكون متاحة قريبا في الأسواق كما ستحمل مفاجأة لمحبي الموضة على مستوى تصاميمها.

وعلى خطى لمجرد، يعمل زهير البهاوي على أول مشاريعه التجارية وقد كشف أنه يسعى لاستغلال وقت فراغه في عمل مربح تكون له عائدات مالية وذلك إلى جانب عمله بالفن.

وبعيدا عن خوض مغامرة الاستثمار التجاري، يلتقي سعد لمجرد والبهاوي على أكثر من مستوى فني وإنساني فصداقتهما تعود لسنوات طويلة بعد دعم لمجرد للبهاوي حين دعاه للمسرح في إحدى حفلاته في مهرجان موازين.

ويشير البهاوي في تصريحاته الإعلامية دوما إلى مساندة لمجرد له وكيف ساهمت حفلة موازين في انتشاره أكثر.

Advertisements

ومن المنتظر أن يجمع ديو مؤجل سعد لمجرد وزهير البهاوي وذلك بعد تأجيله لهذا الصيف بسبب تواجد سعد في فرنسا خلال الفترة الماضية.

وهذا الديو سيتم تصويره بالمغرب وهو من كلمات وألحان زهير البهاوي، الذي كانت آخر إصداراته أغنية “أنا نجري والزمان يجري” تكريما لرجال النظافة ومجهوداتهم في زمن كورونا

قد يهمك أيضا:

عدى الكلام لـ سعد لمجرد تتخطى 4 ملايين مشاهدة على يوتيوب

سعد لمجرد يحتفل بحصوله على الدرع الماسي من «يوتيوب»