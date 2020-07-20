تحدث المستشار ماضي الدقن نجل الفنان الراحل توفيق الدقن عن أعمال والده.

أوضح ماضي الدقن في مداخلة هاتفية مع برنامج "قد المقام" من تقديم بسنت بكر عبر الراديو 9090، أن والده ابتكر بعض العبارات المميزة واللزمات التي اشتهر بها والده في أدواره المختلفة، إلى جانب عبارات أخرى كانت موجودة ضمن الحوار الأصلي للشخصية لكنه كان يعمل على توظيفها بشكل أفضل واستخدامها في المواقف الدرامية المناسبة، وهو ما منحها ذلك البريق المستمر حتى الآن. قد يهمك أيضاً : محطات في حياة الفنان عبد الله الرويشد Advertisements محمد رمضان يستأنف على حكم الحبس الصادر ضده في قضية الطيار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ابن توفيق الدقن يتحدث عن ابتكار والده لأشهر لزماته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.