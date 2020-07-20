القاهرة - لايف ستايل
احتفل الفنان محمد رمضان، بحصوله على الدرع الماسي من موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وذلك بعد أن تجاوز عدد متابعيه 10 ملايين مشترك على قناته عبر “يوتيوب”.
ونشر “رمضان” عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، مقطع فيديو على أغنيته الشهيرة “نمبر وان”، مصحوبة بتعليق منه، قائلًا: “شكرًا يوتيوب.. شكرًا لكل مشتركين”.
وقضت محكمة جنح الدقي مؤخرًا بحبس محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه، وغرامة 20 ألف جنيه؛ لاتهامه بسب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر المعروف إعلاميًا بالطيار الموقوف، بسبب الوقعة التي تسبب بها “رمضان”.
وأعلن محامي محمد رمضان، أحمد الجندي، أنه سيتقدم باستئناف على حكم محكمة الدقي الجزئية بحبس موكله الأسبوع المقبل، بتهمة سب وقذف المجني عليه الطيار الموقوف أشرف سعد محمد أبو اليسر.
كما يستعد محمد رمضان لتحضيرات مسلسله الجديد عن قصة نجاح الإمبراطور أحمد زكي، ومن المقرر عرضه خلال المارثوان الدرامي الرمضاني القادم لعام 2021، ويتعاون مع المؤلف بشير الديك و إنتاج شركة “سينرجي”، و جاري ترشيح المخرج منفذ للعمل
قد يهمك أيضا:
الفتيات في "تيك توك" يخطفن الأنظار من محمد رمضان وسوبر ساكو
محمد رمضان يستقبل الحكم بحبسه بـ«الغناء والرقص»
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان يحتفل بحصوله على الدرع الماسي من “يوتيوب” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.