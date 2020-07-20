محمد شاهين ينضم إلى “لايف ستايلز ستوديوز”

انضم الفائز بلقب ستار أكاديمي بموسمه العاشر، الفنان المصري محمد شاهين إلى أسرة نجوم شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

وسيجمع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” عمل فني قريب مع محمد شاهين؛ الأغنية بعنوان “الأرض انهزت ١٠٠ هزة” وهي من كلمات حسام سعيد، ألحان احمد أبو زيد وتوزيع موسيقي Zoom.

وخلال الساعات الماضية، استذكر محمد شاهين يوم النصر الكبير، حين فاز بلقب ستار أكاديمي، ونشر عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام” صورة له ظهر فيها حاملًا كأس البرنامج وطلب من المتابعين أن يشاركوه ذكرياتهم في هذا اليوم.

نذكر أن شركة “لايف ستايلز ستوديوز” قدمت حتى النصف الاول من العام الجاري عشرة أعمال فنية مميزة مع النجوم: كارول سماحة، وائل جسار، كنزة مرسلي، مروة ناجي، روان عليان، أماني السويسي، محمد سرور، عمر كمال وعمرو المصري.

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