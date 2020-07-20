سناء شافع يكشف مطرب أوبريت “القاهرة في 1000 عام”

قال الفنان سناء شافع، إن وزارة الثقافة تعمل على أوبريت “القاهرة في 1000 عام”، على أن يشارك فيه، ولفت إلى أن جائحة فيروس كورونا عطلت العمل، وتابع: “وممكن تكون شيرين أو عمرو دياب فنانين الأوبريت”.

وأضاف “شافع”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة”، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أن مصر أم الدنيا بالفعل وفى حاجة إلى توثيق ذلك فنياً.

وفى سياق آخر أعرب سناء شافع، عن سعادته تجاه حب جمهوره له، مشيراً إلى أن البعض أخبروه أنهم يريدون عمل مسيرة أمام المستشفى التى كان يتلقى بها العلاج عقب تعرضه لوعكة صحية، ولكنه رفض ذلك، وتابع: “تلاميذنا الذين تخرجوا من تحت أيدينا هم أساتذة لنا وليسوا زملاء فقط، لأن تليفونى ما بطلش.. كل الناس عاوزة تطمن على صحتى”.

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