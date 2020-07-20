محمود حميدة يتحدث عن مشكلة أفلام الخيال العلمي في مصر

أوضح الفنان محمود حميدة أنه تحمس للمشاركة في فيلم "الغسالة" لعدة أسباب منها فكرته الأصيلة، والسيناريو الجيد، وفريق التمثيل بالفيلم، إلى جانب وجود مخرج كبير، رغم أنه يخرج أول أعماله.

وخلال مقابلة مع برنامج It's Show Time، قال محمود حميدة إن أفلام الخيال العلمي ظهرت عندنا منذ بدايات السينما، لكنها افتقدت أصالة الموضوع والطرح، وقد تكون الفكرة جميلة، لكن صانع الفيلم يقفز للنهج الأمريكي فيفسد المشروع، لأنه يفتقر للآلات والعلم اللازمين لتحقيق ما يرغب في إنجازه.

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