15 ساعة تصوير لـ محمد هنيدي في "النمس والإنس" داخل استوديو شريف عرفة

صور النجم محمد هنيدي 15 ساعة أمس الخميس في الديكور الرئيسى بالعمل باستوديو شريف عرفة، وجمعت المشاهد بينه وبين الفنان عمرو عبد الجليل، والفنان بيومى فؤاد، وتضمنت المشاهد بمطاردة هنيدي من خلال العفريت "عمرو عبد الجليل، ومعه بيومى فؤاد بسبب ابنته منة شلبى خلال الأحداث الذى حبته وتزوجت منه.

ويجسد النجم محمد هنيدي خلال الأحداث دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدي يقع في غرام منة شلبى التى تشاركه في بطولة العمل، حتى يتزوج منها.

وانتهى هنيدي من تصوير عدد من المشاهد الخارجية في مدينة 6 أكتوبر بإحدى الملاهى، ومشاهد أخرى بمنطقة وسط البلد حيث استمر التصوير الخارجي حوالى أسبوع تقريباً ثم عاد مرة أخرى للديكور الرئيسى بأستوديو شريف عرفة.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدي، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، محمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.

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