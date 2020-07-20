صورة نادرة لأنجلينا جولي في زفافها

القاهرة - لايف ستايل
انتشرت صورة نادرة من حفل زفاف زواج الممثلة العالمية أنجلينا جولي الثاني من المخرج العالمي بيلي عام 2000، فاجأت الجمهور.
وظهرت جولي بـ"لوك" بسيط وغريب لا يعبّر عن عروس في يوم زفافها، حيث بدت مرتدية تيشيرت رمادية اللون وجينز، وتسريحة صبيانية تُعرف بقصّة "البيكسي"، وكان الشيء الوحيد الذي يدل على أنها عروس هو إمساكها لباقة ورود.
وكان زواج أنجلينا جولي من بوب محط أنظار الصحف العالمية آنذاك لكونه كان مفعماً بالحب التي لم يتوان الثنائي عن إظهاره أمام الكاميرات، إلا أن هذا الحب انتهى بعد انفصالهما بسبب عدم رغبة بوب بإنجاب الأولاد.
يشار إلى أن الزفاف أقيم في 5 مايو/أيار عام 2000 بمدينة لاس فيجاس
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