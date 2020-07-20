شكرا لقرائتكم خبر عن أورلاندو بلوم " مش عارف ينام" بسبب فقدانه كلبه "مايتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الفنان أورلاندو بلوم عن الوضع الذي يعيش فيه حاليا بسبب عدم عثوره علي كلبع مايتي، حيث نقل موقع جاست جيرد كلمات بلوم المؤثرة والتي قال فيها انه لا ينام ويشعر، وكان الأمر كابوسا وأنه يشعر بالضعف لعدم قدرته علي حماية كلبه، وانه يشعر بآسي شديد عندما يفكر أن كلبه مفقود حاليا ولا يجد من يحمه ولا يعرف عنه شيئا.

وكان موقع الديلي ميل كشف عن فقدان كاتي بيري وخطيبها أورلاندو بلوم كلبهما "مايتي"، حيث رصدتهما عدسات المصوريين وهما يبحثان عنه حي مونتيسيتو ، كاليفورنيا، فيما قاما بوضع صور الكلب في أنحاء الحي راصدين 5 آلاف دولار أمريكي لم يجده أو يدلي بمعلومات للوصول إليه.

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يذكر أن كاتي بيري البالغة من العمر 35 عاما طرحت مؤخرا أغنية " Smile "، وهي واحدة من أغنيات ألبومها الجديد والذى من المقرر أن تقوم بطرحه فى 14 أغسطس المقبل وسط ترقب عدد كبير من محبي وعشاقي الموسيقي من مختلف الأعمار .