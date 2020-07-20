محمد رمضان يستأنف الحكم بحبسه في قضية الطيار

رنا صلاح الدين - حدّدت محكمة جنح مستأنف الدقي في الجيزة، جلسة 16 سبتمر المقبل، لنظر الاستئناف المقدم من دفاع الفنان المصري محمد رمضان، على حكم حبسه سنة، ودفع كفالة 10 آلاف جنيه، وغرامة 20 ألف جنيه، في الجنحة المقامة من جانب الطيار أشرف أبواليسر، المعروف إعلاميًا بالطيار الموقوف، والتى يتهمه فيها بنشر فيديوهات على شبكة الإنترنت تمس وتسئ إلى سمعته.

محمد رمضان

واعتبر مجدي حلمي، دفاع الطيار المفصول، الحكم الصادر ضد الفنان محمد رمضان، انتصارًا لموكله بعد رفض الأخير «قعدة عرب» لحل الخلافات التي مرت بمراحل منها ظهور موكله في فيديو مطول يتحدث خلاله عن ملابسات الفيديو الذي نشره محمد رمضان على حسابه بموقع «فيسبوك»، ثم تحدث عن ملابسات إيقافه عن العمل وفصله، وتحدث محمد رمضان عن الواقعة مبديًا استعداده للتدخل وإعادة الطيار لعمله أو تعويضه، وهو مالم يحدث، لتأخذ الخلافات منحى آخر، ولجأ الطيار للقضاء، أمام محكمتين.

محمد رمضان

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وأوضح الدفاع أن هناك دعوى أخرى ضد محمد رمضان، تقضى بها المحكمة الاقتصادية، للمطالبة بتعويض موكله، في 6 أغسطس المقبل، وفي نفس اليوم هناك دعوى مدنية.

وأقام محامي الطيار، دعوى قضائية ضد «رمضان»، بعد نشر الأخير فيديوهات تؤدي إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة موكله الطيار، وأنه أدعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف المليون، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى، بحسب رواية مقدم البلاغ.

كما أقام دعوى قضائية ثانية طلب فيها تعويضه بمبلغ 25 مليون جنيه، عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب الفيديو الذي نشره محمد رمضان وهو على متن الطائرة التي كان يقودها الطيار، وقال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة، ونظرتها المحكمة في عدة جلسات، وقررت حجزها للحكم بجلسة 6 أغسطس، مع دعوى مدنية.

وكان الطيار الموقوف أشرف أبواليسر، قال إنه سيتقدم بالتماس إلى سلطة الطيران المدني، لإعادة النظر في عقوبة إيقافه من الخدمة بعد سماحه للفنان محمد رمضان بالتصوير في قمرة قيادة الطائرة، مضيفًا: «قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق».