رنا صلاح الدين - شارك نجم نجوم الهند أميتاب باتشانشارك مقتطف من قصيدة كتبها والده، الشاعر هاريفانش راي باتشان، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي Twitter من داخل الجناح الذي يجري فيه علاجه من فيروس كورونا بالمستشفى.
وكتب باتشان: (أقف مع الذين يحافظون على قامتهم مرفوعة في جميع الأوقات، الذين لا يتوقفون أبدًا عن القتال من أجل حقوقهم، الذين لا يتسامحون أبدًا مع الفظائع، سواء كانوا لوحدهم أو بجموعة كبيرة معهم، أقف مع الذين لا ينحنون في جميع الأوقات) ".
يذكر أن عائلة النجم الكبير، ابنه ابهيشك وزوجته الممثلة الحسناء وملكة جمال العالم السابقة ايشوراي راي وتبنتها اراديا 8 سنوات، قد أصيبوا جميعهم بفيروس كورونا، كما أنهم يتلقون العلاج في الوقتى الخالي بأحد المستشفيات المتخصصة في علاج تلك الحالات.
كان باتشان قد نُقل في 11 يوليو هو ابنه وبعدها انضمت راي اليهما يوم الجمعة، كما ثبت أن اختبار جايا باتشان زوجته سلبي.
وتشيير التقارير أن جميعًا "(في إشارة إلى أميتاب باتشان ابهيشيك وايشواريا وأراديا) لا بأس بهم. إونهم يستجيبون بشكل جيد للعلاج في جناح العزل. وقال مصدر بالمستشفى لوكالة PTI إن أميتاب باتشان ابهيشيك باتشان سيكونان في المستشفى ربما لمدة يوم أو يومين. أما ايشواريا فكانت تعاني من سعال. وهي بخير الآن. وأضافت المطلعة أن أيشواريا وأراديا يجب أن تكونا في المستشفى لبضعة أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر من داخل الحجر الصحي.. النجم أميتاب باتشان يشارك قصيدة بعد اصابته بكورنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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