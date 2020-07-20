ابنة أصالة تحتفل بخطوبتها في حفل عائلي.. صور

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة السورية أصالة نصري، بخطبة ابنتها طبيبة التجميل شام الذهبي، على الدكتور معتز نصير.

ونشرت شام، صور من الاحتفال عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، حيث اقتصر الحفل على عائلة العروسين فقط

خطوبة ابنة اصالة

الصورة التي نشرتها شام ضمت أسرتها وخطيبها، أما الثانية فظهر فيها الأخير وهو يطبع قبلة على رأسها، معلقة "العائلة تكبر، شكرًا لأنك حقيقة، لأنك أنت، وجعلتني أرى جانب مختلف من الحياة".

كما نشرت أصالة فيديو لها عبر خاصية الأستوري لنجلها علي وهي تستعد للاحتفال وتسأله عن سر أناقته ليرد بقوله حفل خطوبة شام، لتوضح هي أنه ليس بحفل ولكن اسرتها مكونة من أربع أفراد واثنين للعريس فقط.

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خطوبة ابنة اصالة

وكان الملاحظ خلال الحفل هو غياب والد سام المنتج أيمن الذهبي، عن الحفل والذي أقيم في منزل أصالة بمصر.

خطيب شام الذهبي، الدكتور معتز نصير، طبيب الجلدية والتجميل، درس الطب في جامعة عين شمس، و سافر إلى كاليفورنيا لتعلم طب الجماليات، حيث ذكر في تدوينة عبر إنستجرام: "كان من دواعي سروري التعاون والتعلم من ملكة الجماليات الدكتورة أفا شامبان في بيفيرلي هيلز، كاليفورنيا".

وكان قد أثيرت الشائعات حولهما بعد نشر شام صورة لها برفقته بالتزامن مع عيد الحب ولكنها لم تعلق.

يذكر أن شام الذهبي، كانت قد تزوجت للمرة الأولى من رجل الأعمال أحمد جوهر، ولكنها انفصلت عنه بعد العديد من الشائعات حول انفصالهما.