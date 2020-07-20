ممثلة هندية تتهم أكشاي كومار بالتنمر عليها

رنا صلاح الدين - أفادت تقارير أن الممثلة الهندية شانتي بريا كانت قد اتهمت ممثل بوليوود أكشاي كومار أدلى بالسخرية من لون بشرتها السمراء.

تقول صحيفة هندية إنه في بعض الأحيان يمكن أن تجعلك النكتة تضحك ولكن يصعب على الشخص هضمها عندما يصبح هذا الشخص هو ذاته موضوع النكتة، وأحيانًا تعاني منها خاصة إذا كانت هذه النكتة قائمة السخرية من مظهر شخص.

هذا ما حدث مع الممثلة شانتي بريا والممثل أكشاي كومار في في أثناء كواليس فيلمهما Ikke Pe Ikka، وفقًا لما ذكرته الممثلة.

وتحدثت الممثلة مؤخرًا عن الواقعة حيث قالت إنها وأختها فانوبريا ستغادران صناعة السينما في بوليوود تمامًا بسبب ما يتعرض له أصحاب البشرة السمراء من عنصرية وتميز.

وتابعت تروي قصة تعرضها للتنمر: "كان دوري في فيلم Ikke Pe Ikka هو فتاة عصرية، ومن متطلبات السيناريو أن أرتدي فستانًا قصيرًا، وكنت اعتدت على ارتداء جوارب ملونة من الجلد ومرة ​​في أثناء التصوير، مازحت أكشاي حول ركبتي التي تبدو أغمق من المعتاد، فأشار بسخرية ملفتة مؤكدًا ان هناك جلطات دموية في ركبتي وان جميع الممثلين وغيرهم من أفراد الطاقم ضحكوا ساخرين".