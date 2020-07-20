شكران مرتجي تخضع لعملية جراحية طارئة

رنا صلاح الدين - تعرضت الفنانة السورية شكران مرتجي لأزمة صحية مفاجئة، حيث شعرت بآلام مبرحة نُقلت على إثرها للمستشفى، وهناك أمر الأطباء بسرعة نقلها لغرفة العمليات.

وبحسب البيان الإعلامي الصادر عن مكتب شكران، فقد وصلت الفنانة السورية إلى قسم الإسعاف في مستشفى الأندلس الكائن في دمشق، حيث خضعت لعملية استئصال المرارة الإسعافية التيالتي كللت بالنجاح وبدأت عوارض التحسن والراحة تظهر على مرتجى المحاطة بأفراد عائلتها.

وحرص المكتب الإعلامي على طمأنة فانز الفنانة على صحته، وجاء فيه: «نؤكد لكل المحبين أن الفنانة شكران مرتجى باتت بحالة صحية جيدة جداً وهي تحت عناية الأطباء قبل أن تغادر إلى منزلها بعد فترة قصيرة للاطمئنان التام على صحتها على أن تعود لتقف أمام كاميرا المخرج محمد عبد العزيز بعد أيام قليلة لتنهي آخر مشاهدها في مسلسل "شارع شيكاغو"».

يُذكر أن مسلسل «شارع شيكاغو» تأليف وإخراج محمد عبدالعزيز، وتشارك شكران في بطولته أمام سلاف فواخرجي، عباس النوري، أمل عرفة، دريد لحام، وغيرهم.

من ناحية أخرى، تستعد شكران أيضاً لاستكمال تصوير مسلسل جديد بعنوان «حارة القبة» من إخراج رشا شربتجي، والعمل من تأليف أسامة كوكش، وتشارك شكران في بطولته أمام سلافة معمار، عباس النوري، سلوم حداد، منى واصف، نادين تحسين بيك.