أول ظهور لأمينة خليل مع خطيبها بعد حفل الخطوبة.. صور

رنا صلاح الدين - لم تكتف الفنانة المصرية أمينة خليل بالحفل العائلي الذي اقيم في منزل أسرتها للاحتفال بخطبتها، وقررت الاحتفال مرة أخرى بشكل أكثر صخباً على طريقتها الخاصة.

أمينة وخطيبها رجل الأعمال المصري عمر طه قررا اقامة حفل خطوبة في الهواء الطلق على البحر في منطقة الساحل الشمالي، ودعا للحفل أقرب أصدقائهما، وفي صور من أجواء الحفل، ظهرت الفنانة الشابة متألقة بفستان ستان أنيق مكشوف الصدر بين أحضان خطيبها، وهي اللقطات التي عكست مدى سعادة أمينة بأجواء الحفل.

النجمة المصرية كانت قد فاجأت محبيها بخطبتها لعمر الذي يعمل في مجال التصميمات ودرس الهندسة في أمريكا، وبحسب التقارير الصحفية فأن عمر طه يرتبط بعلاقة صداقة بالفنان عمرو دياب، وقد رافق أمينة خليل فى أكثر من مناسبة تخص الهضبة، وقد ارتبطت أمينة بعمر بعلاقة حب منذ فترة، لكنها كانت حريصة على أن تكون بعيدة عن عيون الإعلام، ومن المنتظر أن يحتفل العروسان بزفافهما بداية العام الجديد.

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وتحدثت أمينة خليل عن حبيبها أثناء حلولها ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها «معكم منى الشاذلي»، منذ فترة، حيث وجهت التحية إلى شخص قالت إنها تعتبره الداعم الأكبر في حياتها الشخصية والفنية، وكشفت وقتها إن هناك مشروع ارتباط سيجمعهما قريباً.

يُذكر أن أمينة خليل تألقت حديثاً في مسلسل جديد بعنوان «ليه لأ» الذي عُرض على منصة «شاهدVIP»، والعمل من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، إخراج مريم أبو عوف، ويشارك أمينة بطولته هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، وغيرهم، وتتر المسلسل من غناء الفنانة المصرية آمال ماهر، والأغنية بعنوان «اللي قادرة» من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز.

من ناحية أخرى، تنتظر أمينة خليل عرض فيلمها الجديد «حظر تجول» من تأليف وإخراج أمير رمسيس، والذي تشارك في بطولته أمام إلهام شاهين أحمد مجدي، محمود الليثي، عارفة عبدالرسول، وغيرهم.