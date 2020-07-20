الموت يفجع عمرو سعد

رنا صلاح الدين - فُجع النجم المصري عمرو سعد بوفاة واحد من أقرب أصدقاء طفولته، ويُدعى «أيمن رجب»، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان، وقد نعى الفنان صديقة برسالة مؤثرة شاركها مع متابعيه.

عمرو كتب: «في ناس بنحس بيهم قوي اما نفقدهم اهمهم الصحاب .. النهاردة الموت غيب صديق طفولتي ايمن رجب واخد معاه جزء كبير من ذكرياتي الحلوه بعد صراع قصير جدا مع المرض اللعين وانا في المقابر عدت قدام عيني تفاصيل أيام المدرسة والمذاكرة والشقاوة والفسح أيام العيد».

وأضاف: «وماكانش ممكن وقتها حد فينا يتصور انه يا حبيبي وفجأة هايوصل التاني هنا ...، لكن ربنا كريم ورحيم وانت طيب وأمك وأبوك راضين عنك ..، ربنا يصبر كل أصحابك واهلك وأخوك احمد رجب حبيبي واخويا وأختك وأمك الطيبة الحنونة ..، أسألكم الدعاء والفاتحة».

فانز وأصدقاء عمرو تفاعلوا مع المنشور عبر تعليقات قدموا فيها التعازي للفنان الشاب، متمنيين له الصبر والسلوان على مصابه الأليم.

آخر أعمال عمرو سعد كان فيلم «فرعون» من تأليف كريم حسن بشير، ويضم الفنانين رامز أمير، روبي، سوزان نجم الدين، محمود عبدالمغني، وبيومي فؤاد، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، بينما كان مسلسل «بركة» آخر أعماله الدرامية، وهو من تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم، من بطولة كمال أبو رية، هالة صدقي، محمد لطفى، هنادي مهنى، رنا رئيس، عبدالرحمن أبو زهرة، رياض الخولي، إنعام سالوسة.