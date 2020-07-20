إليسا تحتفل بـ20 عاماً من النجاح.. صورة

رنا صلاح الدين - تستعد النجمة اللبنانية إليسا لإطلاق ألبومها الجديد «صاحبة رأي»، وهو الألبوم الذي تحتفل به الفنانة بمرور 20 عاماً على انطلاق مسيرتها الفنية.

إليسا بدأت الترويج للألبوم المنتظر أن تطرحه أغسطس المقبل، ونشرت أول بوستر دعائي للألبوم، وهو عبارة عن صورة جريئة، ظهرت فيها إليسا ملفوفة بملاءة بيضاء على سرير، بشكل كشف جزء كبير من قوامها، وارفقت الصورة بتعليق كتبت فيه: «أول مسيرتي كانت صعبة بسبب الانتقادات، بس تخطيت كل شي بقوة ولأنو "أبويا علّمني ما خافش ودايماً أواجه قدري".

اليوم عم بحتفل بعشرين سنة نجاح الحمدلله وضميري مرتاح. ليش؟ لأنو بدل ما كون ضحية، قررت كون صاحبة رأي».

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يُذكر أن إليسا كانت قد فاجأت متابعيها أبريل الماضي وطرحت أغنية جديدة بعنوان «هنغني كمان وكمان»، والتي حثّت فيها الجميع للتفائل والأمل بالرغم من أزمة كورونا العصيبة التي تجتاح العالم.

المفاجأة كان مشاركة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في كليب الأغنية الذي أخرجه إيلي رزق الله، حيث ظهرت هيفاء تتصل بإليسا مكالمة فيديو، لتتبادل الصديقتان التحية، ثم تخبرها إليسا برغبتها في أن تُسمعها أغنيتها الجديدة، لتبدأ الأخيرة في الغناء وسط تفاعل قوي ورقص هيفاء.

أغنية «هنغني كمان وكمان» من كلمات شادي نور، ألحان محمد يحيى، وقد تم تسجيلها في أستوديو هادي شرارة.