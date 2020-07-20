خروج الممثلة شرينو باريخ يخرج من المستشفى بعد تعافيها من فيروس كورونا

رنا صلاح الدين - خرجت الممثل التلفزيونية شيرنو باريخ، الذي كانت قد أصيبت بفيروس كورونا الأسبوع الماضي من المستشفى، كما شاركت متابعيها على صفحتها الشحصي وبموقع التواصل الاجتماعي Instagram ليلة السبت وقالت إنها ستكون تحت الحجر الصحي المنزلي لفترة من الوقت.

شاركت شرينو صورة لها وهي تجلس على كرسي متحرك وكتبت: "عائلتي العزيزة، أصدقائي وأتمنى لكم الخير! أنا لا أعرف كيف أشكركم جميعًا على ما أمطرتموني به من حب ودعاء".

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وتابعت "بفضل الله وصلاتكم بدأت اتعافى بشكل جيد وقد خرجت من المستشفى، الآن في عزلة تامة في منزلي، أتمنى أن أستطيع الرد عليكم جميعًا شخصيًا. أحبكم جميعًا".

كما تمنت شرينو أيضًا لمحبيها صالح التمنيات بصحة جيدة وشكرت بشكل خاص "الطاقم الطبي في المستشفى ارعابتها لمدة أسبوع". وفي السياق ذاته، تمنى عدد كبير من نجوم الوسط الفني العافية للممثلة الشابة.

طهرت شيرنو في أو أعمالها في فيلم Gulaal عام 2010، كما لعبت دور البطولة أيضًا في عدد من العروض الشعبية، بما في ذلك Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon؟ . Ek Baar Phir وDil Boley Oberoi وIshqbaaaz وEk Bhram Sarvagun Sampanna