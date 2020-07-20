محمد الشرنوبي يحذر خطيبته السابقة سارة الطباخ

رنا صلاح الدين - حذر الفنان المصري محمد الشرنوبي، المنتجة سارة الطباخ، من التعامل باسمه مع أي شركات أو أشخاص، في بيان أصدره المكتب الإعلامي الخاص به، وذلك بموجب الحكم القضائي الصادر لصالحه بعدم منعه من مزاولة المهنة.

وجاء في البيان، إنه يعرب عن تقديره للنقابات الفنية الثلاثة "التمثيلية، والسينمائية، والموسيقية"، وغرفة صناعة السينما، لاحترامهم الحكم القضائي الصادر لصالحه بعدم منعه من مزاولة المهنة، ورفضهم إصدار قرار بوقفه عن العمل أو منع الشركات من التعامل معه، وذلك في الشكوى المقدمة لهم من المنتجة سارة الطباخ، ما يعطيه الأحقية في مزاولة مهنته كمطرب وممثل، وأحقيته في التعامل مع الشركات والأشخاص كصاحب حق أصيل في التعاقد على أعماله الفنية بكافة أنواعها "حفلات، تمثيل، إعلانات، إلخ".

كما نص البيان على أن الفنان محمد الشرنوبي يحذر المنتجة سارة الطباخ من التعامل باسمه أو بالنيابة عنه، بشأن أي عمل فني أو قبض أي مستحقات له، وينبه على كافة الشركات والأشخاص بعدم التعامل معها بالنيابة عنه، نظرا لعدم سدادها مستحقاته التي في ذمتها وعدم وفائها بالتزامها معه.

وأكد البيان أن "الشرنوبي" مستمر في الإجراءات القانونية ضد سارة الطباخ، عن نفسها وبصفتها الممثلة القانونية لشركة «إيرث برودكشن»، دفاعا عن حقوقه الأدبية والمالية التي كفلها له القانون.

ولفت في البيان، إلى عدم الالتفات لأية تحذيرات صادرة من «الطباخ» للشركات، وعدم الاعتداد بتلك التحذيرات لكون تلك الشركات ليست طرفا في النزاع القضائي المنظور أمام القضاء، فضلا عن أن تلك التحذيرات الغرض منها منع الفنان من العمل وإبراز موهبته الفنية، وهو ما رفضته الجهات المعنية «نقابة المهن التمثيلية، ونقابة المهن السينمائية، ونقابة المهن الموسيقية، وغرفة صناعة السينما».

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وكانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرارًا بوقف نظر الشكوى في النقابة لحين الفصل في الدعوي القضائية التي أقامتها سارة ضد محمد الشرنوبي تتهمه بعدم الالتزام بالتعاقد.

محمد الشرنوبي

محمد الشرنوبي

محمد الشرنوبي