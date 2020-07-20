‫داليدا خليل لن تغيب عن شاشة LBCI

بعدما عرضت قناة LBCI مسلسل “سرّ” على مدار ثلاثة أشهر تقريبًا من بطولة النجمة اللبنانية داليدا خليل حيث حقق العمل حضورًا قوياً وتفاعلاً لافتاً في عرضه الثاني، ها هي محطة الضاهر تستعد يوم الجمعة، الواقع في 24 تموز الجاري، للبدء بعرض مسلسل “أسود” من بطولتها أيضًا.

مسلسل “أسود” عُرض في رمضان 2019 ويضم الى جانب داليدا خليل كل من النجوم باسم مغنية، ورد الخال، الكو داوود، فيفيان انطونيوس، الياس الزايك وغيرهم. كتابة كلوديا مارشيليان، اخراج سمير حبشي، انتاج ايغل فيلمز.

وتلعب داليدا دور “كارين” حيث سيعيش الجمهور معها كل المشاكل التي ستواجهها والصعوبات التي تعترض طريقها خاصة أنها ضحية والدتها (ورد الخال) وصراعها مع شخصية أسود (باسم مغنية) في المسلسل.