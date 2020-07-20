شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح أهل الفن.. كارول سماحة: عود نفسك على الفرح.. سامح حسين: أنت حصاد اللحظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يقدم بعض نجوم الفن، نصائح يومية عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، لتكون بمثابة التقرب إلى جمهورهم باعتبار أن البعض يتخذونهم كقدوة لهم، وأيضا تكون حافزا لذاتهم ولجمهورهم.





النجمة اللبنانية كارول سماحة، واحدة من هؤلاء الفنانات التى دائما ما تطل على جمهورها بالاستعانة بالأقوال المأثورة، حيث كتبت عبر حسابها على تويتر، اليوم الاثنين، نصيحتها لمتابعيها وجمهورها: "عود نفسك على الفرح".



أما الفنان سامح حسين، فكتب عبر حسابه على تويتر أيضا: "الأيام التى تكسرك هى ذاتها التى تصنعك، أنت حصاد اللحظات التى اعتقدت أنّها لن تمر ومرّت".





واحتفلت كارول سماحة، مع صناع أغنيتها "الوقت الغلط" التى غنتها خلال وجودها ضيفة مع الإعلامية منى الشاذلى، بتجاوزها 15 مليون مشاهدة على فيسبوك فى أقل من أسبوعين، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد، توزيع أحمد إبراهيم. Advertisements

وقالت كارول، خلال احتفالها بعدد مشاهدات الأغنية: "السهل الممتنع.. أغنية سأفتخر بها لآخر يوم فى حياتى".

من ناحية أخرى، نجح فيديو كليب‎ "bon voyage" ‎للفنانة اللبنانية كارول سماحة، فى تخطى حاجز الـ4 ملايين مشاهدة ‏منذ طرحه مطلع الشهر الحالى، الذى تعاونت فيه كارول للمرة الأولى مع لايف ستايلز ‏ستديوز، والمخرجة بتول عرفة‎.‎

"bon voyage"‎ إخراج بتول عرفة، وشارك فى كتابة الكلمات السورية كاملة خير وكارول سماحة ‏والفرنسى لايون، وشارك فى التلحين الفرنسى يان بيرى والمغربى دى جى يوسف، وتوزيع دى جى يوسف‎.‎

‎ ‎وظهرت كارول سماحة خلال الكليب الذى تغنيه باللهجتين اللبنانية والفرنسية، بلوك جديد وشخصية ذات ‏طبيعة متسرعة مختلفة عما قدمته من قبل، حيث قامت بتقديم مشهد تمثيلى للمرة الاولى لها بفيديو كليب ‏غنائي، إضافة إلى اعتماد المخرجة بتول عرفة فى التصوير على الاستايل الأوروبى، وجودة الألوان ‏العالية التى عملت على ضبطتها لمدة أسبوع للخروج بأفضل صورة.‏