شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الرحمن يوجه رسالة شكر لأحمد فتحى بعد ظهوره فى "جمجوم وبم بم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وجه الفنان محمد عبد الرحمن "توتا" رسالة شكر للفنان أحمد فتحي، بعد ظهوره في مسلسل "جمجوم بم بم" الذي يعرض حاليًا على إحدى المنصات الرقمية العربية ونشر محمد عبد الرحمن صورة تجمعهما عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وعلق عليها : " أخويا النجم الجامد أحمد فتحي، نورتنا و ضحكتنا، وشرفتنا في جمجوم وبم بم".

مسلسل "جمجوم وبم بم - الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق " من نوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيرى، وبطولة محمد عبد الرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل، محمد محمود وعدد من ضيوف الشرف مثل أحمد السعدنى، أحمد فتحى، شيماء سيف، محمد ثروت، عمرو وهبة وآخرين.

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وانتهى الفنان محمد عبد الرحمن من تصوير دوره في فيلم "مش أنا" للنجم تامر حسنى، حيث يظهر كضيف شرف خلال أحداث العمل، المقرر أن يطرحه فى دور العرض السينمائى الفترة المقبلة .

وفى سياق آخر، ينتظر محمد عبد الرحمن استئناف تصوير فيلم "الخطة العامية" بجانب صديقه على ربيع، وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم كنز وإخراج معتز التونى، ويشارك في بطولته غادة عادل وعمرو عبد الجليل وعدد من ضيوف الشرف مثل الفنان شريف رمزى، حيث يتبقى أسبوع على انتهاء التصوير.