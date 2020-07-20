12 عرضا تعيد الروح للمسرح.. وإطلاقها فى مكان مفتوح وتطبيق التباعد الاجتماعى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت شعار "عودة الروح " عاد الجمهور لمشاهدة فنون المسرح وعروضه المختلفة في مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون التابع لقطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال من خلال 12 عرضا من مختلف الجهات الإنتاجية التابعة لوزارة الثقافة ، العروض تتنوع ما بين المسرح الكلاسيكي والعروض الاستعراضية وعروض مسرح العرائس وأيضا الحفلات الغنائية ويستمر هذا البرنامج خلال شهر يوليو الجاري وأغسطس المقبل ويبلغ عدد العروض حوالي 12 عرضا متنوعا منها عروض لفرقة رضا للفنون الشعبية وعرض لفرقة شباب لايف وعرض العرائس الشهير " الليلة الكبيرة " والعرض المسرح " البخيل " والعرض المسرحي " محل اللعب " والعرض المسرحي " كأنك تراه " والعرض المسرحي " أترك أنفي من فضلك " وفقرات من السيرك القومي وعروض للفرقة القومية للفنون الشعبية والعرض المسرحي " رحلة الزمن الجميل " لمسرح القاهرة للعرائس والعرض المسرحي " ظل الحكايات "والعرض المسرحي " أحوال شخصية " .

عروض تعيد الجمهور للمسرح Advertisements أجمل ما في هذه العروض هو التنوع فمن يحب المسرح الكلاسيكي سيجد ما يحبه ومن يرغب في مشاهدة فرقة رضا واستعراضاتها أو الفرقة القومية للفنون الشعبية فسوف يستمتع بكل ما يقدموه من " تابلوهات " راقصة، كا أن السيرك القومي وفقراته المحببة ستنتقل لمسرح ساحة الهناجر لإمتاع الجمهور فهذا التوع صنعه المخرج المبدع خالد جلال ووضع برنامج يستقطب به الجمهور ليحدث حالة من حالات البهجة في المسرح المصري في مسرح مكشوف تم بنائه خصيصا لهذا العروض في ظل جائحة كرونا ليعود الجمهور فعليا للمسرح ويمتلأ المسرح في أولي لياليه بحضور الوزيرة الفنانة إيناس عبدالدايم التي افتتحت هذا الموسم المسرحي الذي يعيد الروح بالفعل لمسرحنا المصري بوجود جماهير ملتزمة بالتباعد وكل الوسائل الاحترازية والوقائية . عودة الروح للمسرح

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