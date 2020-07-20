شكرا لقرائتكم خبر عن ميار الببلاوى بعد وفاة شقيقها: هموت عليك يا نور عين اختك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة كبيرة من الحزن تعيشها الفنانة ميار الببلاوي على إثر وفاة شقيقها مؤخراً، مثلما ظهر خلال رسالة وجهتها وتضمنت كلمات مؤثرة إلى شقيقها الراحل بعد وفاته مؤخراً، الفنانة ميار الببلاوي كتبت من خلال حسابها الرسمي على موقع فيس بوك : "توفى الى رحمة الله اخويا الغالي علاء، هموت عليك يا نور عين اختك، يا رب الصبر من عندك، إنا لله وان اليه راجعون".

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ميار الببلاوي

ويأتي ذلك بعدما أكدت الفنانة ميار الببلاوي أن وفاة شقيقها صدمة كبيرة، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته حيث علقت علي عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك،بقولها : "معرفش إنك هتسيبني أوام كدة، كسرت ضهري وقلبي يا قلب أختك، يارب صبرني".

وكانت اتخذت ميار الببلاوي قرار ارتداء الحجاب أثناء مشاركتها بمسلسل "عائلة شمس"، مع الفنانة سيمون، حيث سبق وأكدت أنها كانت تلعب دور مضيفة طيران به وعندما وجدوها بالحجاب تعجبت اللبيسة وسألت "هتلبسى الحجاب ولا إيه؟"، فقالت لها آه ولن أخلعه مرة ثانية، وبالفعل أتمت آخر مشهدين فى المسلسل بالحجاب.