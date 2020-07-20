شكرا لقرائتكم خبر عن ندى الكامل مع أحمد الفيشاوى فى لوكيشن "30 مارس" وسيلفى يجمعها بدينا الشربينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يحرص النجم أحمد الفيشاوى، على الظهور مع زوجته ندى الكامل فى المحافل الفنية، أو حتى بعيدا عن الأضواء من خلال حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث ينشر الفيشاوى العديد من الفيديوهات والصور، والتى يظهر فيها معه زوجته ندى الكامل، إلا أن هذه المرة، نشرت زوجة الفيشاوى، صورة من لوكيشن تصوير فيلم "30 مارس"، والذى بدأ تصويره خلال الفترة الماضية، وذلك عبر حسابها على "فيس بوك".

وظهرت ندى الكامل وهى تجلس بجوار زوجها، كما ظهرت فى سيلفى آخر مع دينا الشربينى، حيث علقت على ظهورها مع دينا قائلة: "من أطلف وأطيب وأحلى الناس، اللي فعلا يخلوك تحبهم، خفة دم وروح حلوة أم روح حلوة"



الفيشاوى زوجته



دينا الشربينى وزوجة الفيشاوى



من لوكيشن التصوير

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وكان الفنان أحمد الفيشاوي، شارك مقطع فيديو مع جمهوره ومتابعيه مستخدماً فلتر جديد على موقع "إنستجرام"، حيث ظهر الفيشاوي في الفيديو الذي نشره عبر حسابه الشخصي، وهو فيما يشبه محيط بينما تسبح حوله بعض الأسماك، وفى تفاعل منه مع حركة الأسماك يفتح فمه وكأنه يحاول ابتلاع الأسماك الظاهرة أمامه على الشاشة، وكتب فى تعليقه على الصورة: "لا تعبث مع السمكة الكبيرة".