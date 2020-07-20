شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى يكشف عشقه للكلاب بسيلفى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم أحمد صلاح حسني عن مدى عشقه للكلاب مؤخراً من خلال صورة نشرها لكلبه عبر حسابه على موقع إنستجرام، التقط خلالها سيلفى معه، وهو ما أثار إعجاب متابعيه ممن عبروا عن حبهم لمظهر كلبه الذى ظهر معه خلال الصورة.



احمد صلاح حسنى وكلبه

على جانب آخر قال الفنان أحمد صلاح حسنى، إن الرجل لا يمكنه أن يقبل من خطيبته أن تساعده فى شراء الذهب، أو أن تبيع شئ لديها من أجل أن تساعده بعد الزواج، لأن مثل هذه الأمور تؤثر عليه بشكل كبير.

وأضاف الفنان أحمد صلاح حسنى، بالأمس خلال لقاءه ببرنامج راجل و2 ستات، المذاع على قناة On e، أن الرجل يسعى دائما لجمع كل الأموال التى يملكها من أجل شراء كل مستلزمات الزواج كى لا تحتاج خطيبته أن تساعده فى شئ، فهو دائما ما يتصرف من أجل ألا يحتاج أموال من خطيبته أو زوجته.

ولفت الفنان أحمد صلاح حسنى، إلى أن الحب يكفى لنجاح الزواج، حيث إن الحب هو الشئ الذى يجعلنا نتحمل ونقبل العيوب الخاصة بالزوج أو الزوجة، أو عدم التوافق بين الزوج والزوجة.

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وفى وقت سابق، قال الفنان أحمد صلاح حسنى، إنه لا يوجد أى رجل فى العالم يمكن أن يحب امرأة غامضة وغير واضحة، ولكن دائما الرجل ما يحب المرأة التلقائية الواضحة.

وأضاف الفنان أحمد صلاح حسنى، خلال لقائه ببرنامج راجل و2 ستات المذاع على قناة One، أنه لا يوجد رجل قال لزوجته كلمة بحبك فى التوقيت الصحيح.

وتابع الفنان أحمد صلاح حسنى، أن الرجل يتعلق بالمرأة قبل أن تتعلق المرأة بالرجل، حيث إن سرعة إعجاب الرجل بالمرأة أسرع من سرعة إعجاب المرأة بالرجل.

جدير بالذكر أن احمد صلاح حسني شارك مؤخراً فى موسم دراما رمضان الماضى عبر مسلسل "الفتوة" الذى تألق خلاله عبر شخصية الفتوة عزمي، وهو المسلسل الذى قام ببطولته الفنان ياسر جلال ومن إخراج حسين المنباوي وانتاج سينرجي.