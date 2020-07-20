فن ومشاهير

كريم فهمى يستمع بالأجازة بجناحين فى حمام السباحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الفنان كريم فهمي خلال 3 صور جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، أثناء استمتاعه بأجازة حالياً تحت أشعة الشمس في اليبسين مثلما ظهر خلال الصور الذى نشرها مؤخراً، حيث ظهر خلالها بفورمة رياضية عالمية مثلما ظهر بالإضافة إلى تميز العوامة التى تمدد عليها بتصميم مميز نال إعجاب متابعيه.

 

كريم فهمي على انستجرام
كريم فهمي على انستجرام

 

وشارك الفنان كريم فهمى، جمهوره عبر حسابه على خاصية ستورى إنستجرام، فى وقت سابق من خلال صورتين الأولى له في طفولته والثانية مع شقيقه الفنان أحمد فهمى فى نفس الفترة وقارنهما بصورهما في الكبر، ليكشف لمتابعيه عن التغييرات و الفرق بين الصورتين.

 

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كريم فهمي من خلال صورة عبر انستجرام
كريم فهمي من خلال صورة عبر انستجرام

 

يذكر أن آخر أعمال النجم  كريم فهمى مسلسل "ونحب تانى ليه"، الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، وحقق نجاحاً جماهيرياً بجانب بطلة العمل النجمة ياسمين عبد العزيز، وشريف منير إخراج مصطفى فكرى، وتأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولة المسلسل كل من الفنانون سوسن بدر وعلا رشدى وتارة عماد وإسلام جمال وآخرين.

 

كريم فهمي
كريم فهمي

 

ينتظر الفنان كريم فهمى استئناف تصوير أكثر من عمل سينمائى توقف بسبب انتشار فيروس كوورنا، حيث أوضح فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أنه قارب على الانتهاء من تصوير أحداث فيلمه "ديدو"، والذى بدأ تصويره منذ عدة أشهر، من تأليفه، وإخراج عمرو صلاح، ويشارك فى بطولته كل من أحمد فتحى وحمدى الميرغنى وبيومى فؤاد، بالإضافة إلى أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، والذين يظهرون كضيوف شرف ضمن أحداث الفيلم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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