شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين شقيقة الفنانة زينة تتعرض لنزيف حاد فى المخ وتدخل العناية المركزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت شقيقة النجمة زينة مؤخراً إلى نزيف حاد في المخ انتقلت على أثره إلى أحد المستشفيات جراحة المخ والأعصاب بمدينة السادس من أكتوبر، حيث تخضع حالياً لمتابعة من قبل الأطباء داخل العناية المركزة التي قد تستمر فيها إلى نحو 10 أيام تحت الملاحظة.

وقد بدأ الأمر بآلام حادة في الرأس شعرت بها الشقيقة الكبرى لزينة بدون سابق إنذار، وذلك أثناء تواجدها في مدينة العلمين التى سافرت إليها مؤخراً ، مما استلزم عمل فحوصات طبية بسرعة للوقوف على سبب تلك الآلام التي عانت منها نسرين أخت الفنانة زينة، بشكل مفاجئ وبعد إجراء الفحوصات تأكد وجود نزيف في المخ.



نسرين بجانب زينة

وهو الأمر الذى اضطر رجوع نسرين شقيقة الفنانة زينة إلى القاهرة على الفور، وتحديداً أحد مستشفيات المخ والاعصاب بمدينة السادس من أكتوبر، حيث دخلت نسرين العناية المركزة على الفور، وأكد الأطباء وجوب بقاءها بداخلها تحت الملاحظة لمدة قد تصل إلى 10 أيام حتي تتحسن حالتها الصحية، وهو الأمر الذى يدفع زينة للمكوث بجانب شقيقتها أملاً في شفائها بأسرع وقت.

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