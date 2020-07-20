شكرا لقرائتكم خبر عن عبادى الجوهر وأحلام والرويشد وعبد المجيد عبد الله يدعون للملك سلمان: سلامتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من الفنانين فى الوطن العربى، على الدعاء بسلامة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، بعد نقله إلى مستشفى الملك فيصل التخصصى فى الرياض، لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب فى المرارة.



الملك سلمان

الفنان السعودى عبادى الجوهر، قال عبر حسابه على تويتر: "اسأل الله أن يحفظ سيدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أيده الله وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية، بينما كتب مواطنه المطرب الكبير عبد المجيد عبد الله: "ألف لا بأس يابو فهد.. نسأل الله له الشفاء العاجل".



عبادى الجوهر

فيما كتبت المطربة الإماراتية أحلام: "اللهم اعفِ عن والدنا الغالى الملك سلمان بن عبد العزيز.. يارب يا أرحم الراحمين، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، والدنا الملك سلمان استودعناك الرحمن"، وكتب المطرب الكويتى الكبير عبد الله الرويشد: "الله يحفظك يا ابو فهد".



عبد المجيد عبد الله

وكانت وكالة الأنباء السعودية، قالت نقلا عن بيان للديوان الملكى، إن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، دخل مستشفى الملك فيصل التخصصى بالرياض لإجراء بعض الفحوصات الطبية جراء وجود التهاب فى المرارة.



أحلام

عبد الله الرويشد

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وجاء نص البيان بحسب وكالة الانباء الرسمية السعودية، صدر اليوم عن الديوان الملكى البيان التالى :

"بيان من الديوان الملكى"

دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود هذا اليوم الاثنين 29 ذو القعدة 1441هـ الموافق 20 يوليو 2020 م مستشفى الملك فيصل التخصصى بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب فى المرارة.