شكرا لقرائتكم خبر عن سابت التمثيل وركزت بالأمومة..تعرف على أكثر ما يهم كاميرون دياز فى الوقت الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت النجمة المعتزلة كاميرون دياز فترة الحجر المنزلي الذاتي خوفا من الإصابة بفيروس كورونا " COVID-19 " الذي هدد العالم بمنزلها الموجود في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية مع زوجها بنجي مادن وابنتهما راديكس ، ولأن دياز أصبحت بعيدة نسبيا عن وسائل الاعلام بعد إعلان اعتزالها ، فربما قررت النجمة الشهيرة أن تعطي لمحة بسيطة عن حياتها خلال الفترة الماضية .



كاميرون دياز كاميرون دياز

وأكدت كاميرون دياز البالغة من العمر ( 47 عام ) خلال حوارها لـ Rolling Stone أنها خلال الـ 7 أشهر الماضية دخلت أهم مرحلة في حياها وهي "مرحلة الأمومة" ، وأشارت إلى أنه خلال فترة الحجر المنزلي كانت دياز تضع كل تركيزها لحماية أسرتها و بيتها وقالت: "إن الحياة في حالة تأمين تام بسبب تفشي الفيروس واستكملت قائلة: "أحاول المشاركة بطريقة مدروسة في المحادثة الأكبر والأكثر أهمية التي يشارك فيها مجتمعنا حاليا" .

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كاميرون دياز وزوجها كاميرون دياز وزوجها

كانت كاميرون دياز قد أعلنت عن اعتزالها في مارس 2018 ، إلا انها لن تتوقف عن إقامة المشروعات الضخمة، ففي الحقيقة دياز مشغولة حاليا في تطوير علامة تجارية جديدة للنبيذ، و تروج دياز للنبيذ باستمرار عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام ".