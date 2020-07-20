شكرا لقرائتكم خبر عن احمد السقا يرفع شعار "اللمة أحلى" فى الساحل الشمالى بصورة مع إيناس الدغيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن اللمة هي شعار النجم أحمد السقا هذا الصيف، فالفنان الذى اشتهر بلقب الجدع بين أقرانه في الوسط الفني، واعتاد على لم شمل نجوم كثر خلال الأيام الماضية مثلما ظهر في أكثر من صورة لعائلته بصحبة العديد من الفنانين والفنانات ظهر مؤخراً في صورة أخري بصحبة المخرجة ايناس الدغيدي من خلال صورة نشرتها الأخيرة عبر حسابها على موقع انستجرام، حيث ظهروا معاً أثناء استمتاعهم بالصيف في الساحل معاً مثلما ظهر خلال الصورة الي شاركتهم فيها زوجة الفنان أحمد السقا.



ايناس الدغيدي واحمد السقا

Advertisements

ويأتي هذا بعدما ظهر الفنان أحمد السقا والنجمة شيرى عادل، فى نزهة على شاطئ البحر، فى صورة جمعت الفنانين مصطفى خاطر وخالد أنور وأيضا الشيف علاء الشربينى وبعض من معارفهم وأصدقائهم.

ونشر خالد أنور، صورتين من الفسحة البحرية، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلا: "كان يوما جميلا جدا"، مقدما الشكر للفنان أحمد السقا.

من ناحية أخري انتهى النجم أحمد السقا من تصوير مشاهد حفل كبير وضخم يخص احد رجال الأعمال الذى يعمل معهم خلال أحداث فيلم "العنكبوت"، منذ يومين، بديكور قصر فى مطقة الهرم، ويظهر السقا فى المشهد مرتديا البدلة السوداء والتى تشبه بدله العنكبوت مع الماسك، ويحدث كثير من المفاجآت فى هذا الحفل.