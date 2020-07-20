شكرا لقرائتكم خبر عن والدة جانا عمرو دياب تحتفل بعيد ميلادها فى 3 صور وزوجة فابريجاس أبرز المهنئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت زينة عاشور والدة أبناء الهضبة عمرو دياب على الاحتفال بمناسبة عيد ميلاد ابنتهما جانا مؤخراً من خلال ثلاثة صور نشرتهت عبر حسابها على موقع انستجرام حيث نشرت صورة تجمعها معها وعلقت عليها بكتابة رسالة إليها بمناسبة عيد ميلادها قالت فيها : "حبيبتي كل سنة وانتي طيبة، بحبك جداً"، وفور نشر الصورة تفاعل الكثيرون معها ومن أبرزهم دانييلا سمعان زوجة اللاعب فابريجاس.



زينة وابنتها

من ناحية أخري أوشك النجم الكبير عمرو دياب على الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على أغنية وطنية جديدة انتهى من تسجيلها خلال الفترة الماضية، ومن المقرر أن يكشف عنها للجمهور خلال الأيام المقبلة، حيث يتكتم الهضبة على أسم الأغنية وصناعها بالكامل.



جانا مع اخواتها

وعلم ”الخليج 365” أن الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر يحضر لأغنيتين جديدتين مع الهضبة عمرو دياب، من المقرر أن يتم طرحهما ضمن ألبوم الهضبة الجديد، حيث بدأ الهضبة فى تسجيل أغانى ألبومه، المقرر أن يطرحه بالأسواق نهاية سبتمبر المقبل على أقصى تقدير.

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زوجة فابريجاس تهنأ جانا عمرو دياب

ولم يحدد بهجت قمر والهضبة أسماء الأغانى، خاصة أن عمرو دياب بدأ للتو فى تسجيل الأغانى، والمعروف عنه أنه يسجل مجموعة من الأغانى ثم يفاضل بينهما لتقديمها للجمهور سواء أغانى سينجل أو فى ألبوم كامل، مثلنا فعل فى الألبوم الأخير "سهران".

يذكر أن آخر ألبومات عمرو دياب حمل اسم "سهران"، والذى تم طرحه مع مطلع عام 2020 الجارى، وضم 16 أغنية "جامدة بس" و"سهران" و"هيعيش يفتكرني" و"مهرجان" و"جميلة" و"بالضحكة دي" و"عم الطيب" و"مكانك فى قلبى" و"حلوة البدايات" و"زى مانت" و"ياروقانك" و"روح" و"بحبه" و"قدام مرايتها" و"يوم تلات" و"أول يوم فى البعد".