شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول صور لحفل خطوبة شام الذهبى ابنة أصالة على الدكتور معتز نصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت شام الذهبى، ابنة الفنانة السورية أصالة نصرى، بنشر أول صور من الحفل العائلة لخطوبتها، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، حيث جمعت الصورة الأولى جميع أفراد الأسرتين، بينما ظهرت فى الثانية برفقة خطيبها الدكتور معتز نصير، وهو يقبل رأسها، وكتبت شام فى تعليقها على الصور، "الأسرة تتحسن، شكراً لكونك صادقا، أن تكون أنت.. وتبين لى جانبًا مختلفًا فى الحياة إلى الأبد.. دكتور معتز نصير".

يأتى هذا بعد ساعات من إعلان الفنانة أصالة خطوبة ابنتها شام الذهبي، مساء الأحد، وشاركت متابعيها وجمهورها عبر خاصية الاستوري بحسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مقطع فيديو من خطوبة ابنتها شام، كما تداوله رواد السوشيال ميديا.

وتحتفل النجمة اصالة بخطبة ابنتها شام الذهبي، ونشرت فيديو عبر خاصية ستورى إنستجرام وهي تتحدث مع نجلها على، حيث سألته اصالة عن سر شياكته واناقته، ليؤكد ان السر حفلة خطوبة شام، الا أن اصالة ردت سريعا، "والله ما فى حفل جايلنا شخصين ونحن أربعة"، كما نشرت الفنانة أصالة مقطع فيديو آخر، أثناء الاحتفال بخطوبة ابنتها شام، وسط أجواء عائلية وفرحة عارمة داخل الفيلا مع أسرتها الصغيرة.

وعلاقة خاصة تجمع النجمة أصالة وابنتها شام الذهبى، كما يظهر فى أى صورة لهما أو حديث حينما يتعلق الأمر بالآخر، ما يدل على أن تلك العلاقة لا تقتصر على كونها بين الأم وابنتها وإنما تعكس أنهما صديقتان إلى حد كبير، وهو الأمر التى حرصت الفنانة أصالة على التعبير عنه من خلال صورة تجمعهما معاً، ونشرتها مؤخراً من خلال حسابها الرسمى على موقع إنستجرام علقت عليها بكتابة "حضن شامى الحياة".

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ونشرت شام الذهبى الصورة، عبر ستورى حسابها بموقع إنستجرام، صورتين الأولى للفنانة أصالة في بداية حياتها الفنية، بينما كانت ابنتها شام مازالت صغيرة، أم الصورة الثانية كانت في ريعان الشباب، موضحة أن تلك الصورة تستخدمها كخلفية لهاتفها المحمول.

يشار إلى أن النجمة السورية أصالة نصرى، أعلنت عن الانتهاء من تسجيل أغانى ألبومها الجديد الذى يحمل اسم " لا تستسلم"، مقدمة الشكر للملحن السعودى سهم، لإشرافه على الألبوم الجديد، قائلة: "أشكره جدّاً على وقت طويل أنا أعلم بأنّه وقت غالٍ وثمين، قضاهم بإشرافه أيضاً على أدائى فى أغلب أغنياتى، ليعطى كلّ أغنية حقّها بجميع زوايا الشّعور".

وكتبت أصالة، عبر حسابها على انستجرام: "بكلّ المحبّة والاحترام والتّقدير.. أريد أنّ أُشكر النبيل الغالى سهم.. وأستهلّ بشكّره على إشرافه على ألبومى الّذى والحمد لله كثيراً قد اكتملّ، وكذلك أشكره جدّاً على وقت طويل أنا أعلم بأنّه وقت غالٍ وثمين، قضاهم بإشرافه أيضاً على أدائى فى أغلب أغنياتى، ليعطى كلّ أغنية حقّها بجميع زوايا الشّعور".